鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為229.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.43元上修至7.59元，其中最高估值7.95元，最低估值7.19元，預估目標價為229.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.95(7.62)9.7910.6410.69
最低值7.19(7.19)6.947.27.86
平均值7.56(7.43)8.279.199.41
中位數7.59(7.43)8.359.349.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.77億29.92億31.46億33.21億
最低值28.49億28.71億29.58億30.96億
平均值28.64億29.35億30.43億31.93億
中位數28.64億29.32億30.31億31.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.144.224.616.949.80
營業收入23.09億26.33億27.12億26.80億28.15億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

相關行情

台股首頁我要存股
SBA通訊179.9+0.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty