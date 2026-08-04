鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為229.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.43元上修至7.59元，其中最高估值7.95元，最低估值7.19元，預估目標價為229.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.95(7.62)
|9.79
|10.64
|10.69
|最低值
|7.19(7.19)
|6.94
|7.2
|7.86
|平均值
|7.56(7.43)
|8.27
|9.19
|9.41
|中位數
|7.59(7.43)
|8.35
|9.34
|9.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.77億
|29.92億
|31.46億
|33.21億
|最低值
|28.49億
|28.71億
|29.58億
|30.96億
|平均值
|28.64億
|29.35億
|30.43億
|31.93億
|中位數
|28.64億
|29.32億
|30.31億
|31.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.14
|4.22
|4.61
|6.94
|9.80
|營業收入
|23.09億
|26.33億
|27.12億
|26.80億
|28.15億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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