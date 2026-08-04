率先挺赴美！國發基金挹注8億美元啟動融保機制 首期槓桿550億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-04 14:54

國發基金管理會今 (4) 日聽取企業投資美國融資保證機制報告，該機制由國發基金攜手國內銀行建立共同分攤風險機制，降低我國企業赴美投資融資門檻，擴展國際市場。根據規劃將分 5 期辦理，首期由國發基金率先挹注 8 億美元，占保證專款總額近 6 成，展現政府支持企業赴美布局的政策決心。

率先挺赴美布局！國發基金挹注8億美元啟動融保機制 首期槓桿550億美元資金。（鉅亨網資料照）

此外，融保機制另結合 15 家國內銀行共同出資 5.75 億美元，合計以 13.75 億美元成立保證專款，預計可帶動約 550 億美元企業融資需求。未來將視推動成效逐步啟動後續各期並擴大辦理規模，最高可帶動 2500 億美元融資額度，發揮政府資金槓桿最大綜效。

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國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，為落實台美投資合作備忘錄，行政院核定推動企業投資美國融資保證機制。面對全球供應鏈重組及企業海外布局需求，政府將持續扮演企業最堅實的後盾。本次推動企業投資美國融資保證機制，在兼顧金融機構授信風險管理原則下，提供企業穩定且充足的資金支持，協助我國產業延伸國際布局，進一步提升台灣在全球供應鏈中的整體競爭力。