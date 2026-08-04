鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 19:26

台股上月底劇烈修正，一度跌破 4 萬點大關，部分民間平台推估個股維持率引發斷頭恐慌，證交所多次澄清，現行制度是以整戶信用交易部位合併計算，並無單一個股低於 130% 即追繳的機制。金管會今 (4) 日亦強調「沒有蓋牌、只有亮牌」，已責成證交所整合大家最關心的數據，包含融資餘額、整戶擔保維持率等，規劃以「儀表板」方式呈現，預計於第 3 季底前推出，全面提升市場資訊透明度。

針對外界關切信用交易資訊與維持率等議題，證期局副局長黃仲豪指出，金管會對於資本市場的管理立場是「盡量提供正確、完整、即時的資訊給大眾參考」，秉持安全、透明、公平原則。包含信用交易融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比等重要數據，將會完整提供給投資人參閱，目前證交所正在研議，努力在今年第 3 季底前上線。

‌



至於是否提供歷史數據回溯，黃仲豪說，將再與交易所評估資料完整性後研商。而民間機構如 CMoney 先前已經下架大盤融資維持率相關資訊，未來要如何發布運算數據，金管會予以尊重。

日前有媒體頻引用民間平台發布的「擔保維持率」，造成投資人誤以為特定個股低於 130% 即將面臨斷頭，證交所多次發布新聞稿澄清，指出現行制度絕不存在「單一個股擔保維持率低於 130% 即代表將遭追繳或斷頭」的機制。

依現行規定，信用交易擔保維持率是以投資人「整戶」部位作為管理基礎，採融資、融券合併計算，並涵蓋投資人持有的所有上市、上櫃信用交易部位及抵繳擔保品。券商辦理追繳或處分 (斷頭)，完全看「整戶維持率」是否達標，而非看單一個股。