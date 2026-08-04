高爾夫球具廠大田精密 ( 8924-TW ) 今(4)日公布最新財報，在中、越兩廠同步營運的高成本及業外匯兌損失的不利因素影響之下，2026 年第二季財報稅後虧損 5277 萬元上季及去年同期坊由盈轉虧，每股虧損 0.63 元，2026 年 上半年稅後虧損 4841 萬元，每股虧損 0.58 元。

‌



在屬於淡季的第二季，大田精密陷入營運虧損，主要在中、越兩廠同步營運的高成本及業外匯兌損失的不利因素影響造成，大田精密在第二季認列匯兌損失 2500 萬元，上半年認列匯兌損失 6000 萬元，主要來自以美元的借款造成，同時，在中國的江西贛州及越南廠的兩廠同時運作也形成本拉高，影響毛利率表現。