鉅亨網記者張欽發 台北
高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 今(4)日公布最新財報，在中、越兩廠同步營運的高成本及業外匯兌損失的不利因素影響之下，2026 年第二季財報稅後虧損 5277 萬元上季及去年同期坊由盈轉虧，每股虧損 0.63 元，2026 年 上半年稅後虧損 4841 萬元，每股虧損 0.58 元。
大田精密 2026 年第二季財報營收 10.05 億元，毛利率 5.68%，季減 5.82 個百分點，年減 10.46 個百分點 2026 年第二季財報稅後虧損 5277 萬元上季及去年同期坊由盈轉虧，每股虧損 0.63 元。
大田精密 2026 年 1-6 月營收 20.16 億元，毛利率 8.6%，年減 8.14 個百分點，2026 年 上半年稅後虧損 4841 萬元，較去年同期也由盈轉虧損，每股虧損 0.58 元。
在屬於淡季的第二季，大田精密陷入營運虧損，主要在中、越兩廠同步營運的高成本及業外匯兌損失的不利因素影響造成，大田精密在第二季認列匯兌損失 2500 萬元，上半年認列匯兌損失 6000 萬元，主要來自以美元的借款造成，同時，在中國的江西贛州及越南廠的兩廠同時運作也形成本拉高，影響毛利率表現。
而第三季仍爲高爾夫市場淡季，大田指出，目前觀察客戶下單仍待強化，而第四季指望新開發產品出貨帶動業績成長。
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