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鮮活果汁 - KY 係因適逢暑期消費旺季來臨，各大新茶飲品牌持續推出季節限定飲品及水果茶新品，帶動果汁、風味飲品等原料需求穩定成長，公司憑藉完整的產品研發實力、供應鏈整合能力及長期深耕客戶基礎，持續掌握市場商機，推升整體接單及出貨動能。同時公司持續優化產品組合，提升高附加價值產品比重，為整體營運成長增添動能，累計 1-7 月營收 32.67 億元，創歷年同期新高。