鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2026 年 7 月營收幣 6.19 億元，月成長 7.6%、年增 21.99%，累計 2026 年 1-7 月營收 32.67 億元，年增 41.87%。主要受惠中國新茶飲市場進入夏季消費旺季。鮮活的昆山新廠預計近期投入營運，將進一步提升整體供貨能力。
同時，鮮活果汁 - KY 指出，品牌客戶拉貨需求持續升溫，加上公司持續深化產品布局及提升供應能力，帶動 7 月營收繳出年月雙增佳績。
鮮活果汁 - KY 係因適逢暑期消費旺季來臨，各大新茶飲品牌持續推出季節限定飲品及水果茶新品，帶動果汁、風味飲品等原料需求穩定成長，公司憑藉完整的產品研發實力、供應鏈整合能力及長期深耕客戶基礎，持續掌握市場商機，推升整體接單及出貨動能。同時公司持續優化產品組合，提升高附加價值產品比重，為整體營運成長增添動能，累計 1-7 月營收 32.67 億元，創歷年同期新高。
為因應直飲產品市場快速發展，鮮活果汁 - KY 昆山新廠預計近期投入營運，進一步提升整體供貨能力。新廠亦持續擴充直飲產品產能，助力直飲產品業務成長，並整合 MES 製造執行系統及 WMS 倉儲管理系統，建構具高度彈性的智慧生產模式，可依市場需求快速調整產線配置，兼顧客製化小量訂單與大規模量產需求，不僅提升人均產值與生產效率，更進一步鞏固鮮活於中國大陸新茶飲供應鏈的競爭優勢。