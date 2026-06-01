鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 11:05

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在積極擴展營運產品項目並向高加值直飲產品延伸同時，1-4 月的直飲產品銷售已經占營收 50%，稅後純益 1.16 億元，創歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元，同時，法人也看好鮮活果汁 – KY 的獲利能力走高，股價今 (1) 日上漲逾 4.3%，最高達 218.5 元。

鮮活果汁 - KY 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創近歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。

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鮮活果汁 – KY 在 7 月將有昆山二廠的加入生產，2027 年 2 月還有台灣屏東廠的加入，對在台灣直飲及茶飲市場銷售的企圖心也高，鮮活並將與德麥 (1264-TW) 進行銷售通路的合作。