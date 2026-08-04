鉅亨網記者吳承諦 2026-08-04 17:11

宏達電Q2虧損2.8億元較去年同期收斂 EPS -0.33元。(圖：shutterstock)

宏達電第二季營收 6.1 億元，季減5.9 %，年減11.6 %；毛利率 42.6 %，季增 0.9 個百分點，年增 6.2 個百分點；營業虧損5.7億元，較上季相比虧損擴大，較去年同期相比虧損收斂；營益率 -93.2 %，季減 7.0 個百分點，年增 27.0 個百分點。稅後虧損2.8 億元，較前一季相比虧損擴大，較去年同期相比虧損收斂，每股虧損0.33 元。

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宏達電上半年累計營收 12.7 億元，年增 -9.7 %；毛利率 42.1 %，年增 5.1 個百分點；營業虧損11.3億元，較去年同期相比虧損收斂；營益率 -89.6 %，年增 51.5 個百分點；稅後虧損5.2 億元，較去年同期相比由盈轉虧，每股虧損0.62 元。

宏達電AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 攜手日本KDDI 正式進軍日本市場。VIVE Eagle 透過 au +1 collection 於日本正式開賣，並於 KDDI 與沖繩セルラー直營門市、au Online Shop 及指定通路展開銷售與展示體驗，進一步擴大HTC 在日本 AI 穿戴市場的布局。

宏達電旗下 VIVE Arts攜手巴黎畢卡索國家博物館及法國沉浸式內容製作公司 Lucid Realities，共同推出全新 XR 體驗作品《格爾尼卡的蛻變》。本作品在巴黎畢卡索國家博物館展出，透過沉浸式科技引領觀眾走進畢卡索重要代表作《格爾尼卡》背後的創作背景、歷史脈絡與時代意義。

宏達電旗下VIVERSE攜手文化部與國際沉浸式內容團隊 Wevr，共同推出多人走動式 XR 體驗 《海之召喚》。作品以台灣海域作為全球海洋主題沉浸式內容計畫的起點，透過自由移動式大場域 XR 技術，帶領觀眾感受台灣與海洋之間深刻而真實的連結，打造結合文化內容、海洋教育與場域實景娛樂的沉浸式體驗。