鮮活果汁兩岸新產能即將開出 昆山二廠Q4效益全數發揮

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 10:27

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 產品走進直飲市場進展大，同時，鮮活果汁 – KY 相繼投資昆山智能化二廠及台灣的屏東廠，其中江蘇昆山智能化二廠將在 7 月起投入量產，董事長黃國晃指出，昆山的新廠在投入量後，預計到第四季的的產能將全數發揮。而台灣的屏東廠則將與德麥 (1264-TW) 及全日冷鏈物流進一步合作。

鮮活果汁總經理黃薰毅。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 – KY 在台灣屏東廠的投入量產時間在 2027 年 2 月。同時，也預留 HPP 果汁的生產設備設置空間。

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鮮活果汁 – KY 在 2025 年的資本支出爲 4 億元，預 2026 年將再擴大投資金額。

同時，黃國晃指出，鮮活果汁 – KY 仍同步評估在兩岸之外的設廠投資方案，原評估標準在銷售 3% 以上才考慮設廠，目前則以逾 1% 營收即加入設廠考量，越南、新加坡都可能有機會進行投資。

鮮活果汁 – KY 在台灣屏東廠的投入量產時間在 2027 年 2 月。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 – KY 在 2026 年首季財報表現佳，包括毛利率、營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率都優於去年同期，稅後純益 1.16 億元，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 - KY 對營運樂展望樂觀，法人估鮮活果汁第二季的毛利率、營業利益率還將較首季攀升。

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 – KY 董事長黃國晃指出，今年第一季淡季裏這樣的業績表現，已經直逼 2025 年第二季的夏季旺季表現。

黃國晃指出，鮮活果汁 - KY 今年以來的的亮麗業績表現，主要在產品切入直飲市場走得順，2025 年產品切入直飲市場占的總體營收比重約 32%，但由公司內部的統計顯示，1-5 月的直飲市場銷售已占營收逼近 50%。

鮮活果汁 - KY 以中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四大廠共 15.5 萬噸年產能，且在昆山二廠即將投產，快速服務中國大陸各地的新茶飲與大型零售需求，且持續優化冷鏈系統，確保產品新鮮度，以維持產業競爭優勢。