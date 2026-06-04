鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 16:24

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公告 2026 年 5 月營收為 4.76 億元，爲 9 個月來新高，月增 4.42%，年增 23.65%；累計 1-5 月營收 20.72 億元，年增率 46.77%，創歷史同期新高。

而鮮活果汁 - KY 昆山第二廠將在 7 月加入營運，鮮活果汁 - KY 董事長黃國晃指出，以智能化生產設計的昆山第二廠 7 月投產後，預計在第四季發揮最大產能效益。

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為因應新茶飲連鎖客戶價格競爭及大型零售通路發展自有品牌飲品趨勢，鮮活果汁 - KY 近年積極拓展直飲市場，營收占比持續提升至 5 成占比，已成為公司重要成長引擎之一。

鮮活憑藉多年的研發與生產經驗，在產品開發、品質管理及成本控制上具備競爭優勢，除持續深化與新茶飲客戶合作外，也協助客戶優化供應鏈與產品結構，進一步鞏固雙方長期合作關係。此外，公司在大型會員制通路長期通過嚴格品質與食品安全驗證，持續擴大直飲產品銷售品項，建立市場進入門檻與競爭優勢。

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 – KY 董事長黃國晃指出，今年第一季淡季裏這樣的業績表現，已經直逼 2025 年第二季的夏季旺季表現。