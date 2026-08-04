鉅亨網記者吳承諦 台北
伺服器廠永擎 (7711-TW) 今(4)日公布第二季財報，第二季稅後純益 6.9 億元，季增 26.9 %，年增 234.6 %，每股純益 9.76 元；永擎日前指出，通用型伺服器營收占比提升，雖然整體營收下滑，但有助於獲利提升，下半年若 AI 晶片供貨改善，將帶動 AI 伺服器出貨走揚，以及 ASIC 產品放量，持續看旺後續發展
永擎第二季營收 68.2 億元，季減 23.3 %，年增 9.2 %；毛利率 18.9 %，季增 6.6 個百分點，年增 12.2 個百分點；營業利益 8.2 億元，季增 17.7 %，年增 495.5 %；營益率 12 %，季增 4.2 個百分點，年增 9.8 個百分點。稅後純益 6.9 億元，季增 26.9 %，年增 234.6 %，每股純益 9.76 元。
永擎上半年累計營收 157.1 億元，年增 44.5 %；毛利率 15.2 %，年增 7.1 個百分點；營業利益 1,512,662 千元，年增 336.3 %；營益率 9.6 %，年增 6.4 個百分點；稅後純益 12.2 億元，年增 205.7 %，每股純益 17.44 元。
永擎日前指出，第二季由於晶片供貨問題，產品組合轉往通用型伺服器，規模已達到 30%，儘管營收規模下滑，但能帶動獲利揚升。
展望下半年，若輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 晶片供應改善，相關 AI 伺服器產品將能放量，以及 ASIC 客戶產品將於第三季、第四季，皆能對獲利有正面挹注。