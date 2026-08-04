伺服器廠永擎 ( 7711-TW ) 今(4)日公布第二季財報，第二季稅後純益 6.9 億元，季增 26.9 %，年增 234.6 %，每股純益 9.76 元；永擎日前指出，通用型伺服器營收占比提升，雖然整體營收下滑，但有助於獲利提升，下半年若 AI 晶片供貨改善，將帶動 AI 伺服器出貨走揚，以及 ASIC 產品放量，持續看旺後續發展

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永擎日前指出，第二季由於晶片供貨問題，產品組合轉往通用型伺服器，規模已達到 30%，儘管營收規模下滑，但能帶動獲利揚升。