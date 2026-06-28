鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-28 10:52

板卡廠華擎 (3515-TW) 受到上游關鍵零組件與原物料供應不足影響，導致伺服器相關產品出貨遞延，加上記憶體價格大漲干擾主機板銷售需求，法人指出第二季將季減約 5%，不過受惠於產品價格轉嫁成功，加上低毛利率的 AI 伺服器出貨比重短暫下滑，反而刺激單季整體毛利率逆勢走揚至 15.4%，法人預期此波營運低谷將在第二季結束 。

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展望營運後市，法人表示，第三季隨著電子產業傳統旺季到來，板卡業務有望逐步復甦，且先前受到零組件缺料而遞延的伺服器訂單也將重啟出貨，將帶動單季合併營收出現大幅度的雙位數季增成長 。雖然屆時低毛利率的 AI 伺服器出貨比重將再度拉高，可能使單季毛利率略微下滑，但整體營業利益在規模經濟回升下，預期將可繳出超越前季與去年同期的亮眼表現 。

拉長至全年角度來看，由於大環境仍面臨記憶體大幅漲價進而拖累消費性板卡銷售，且高階伺服器持續受到部分料源不順的干擾，法人因此微幅下修年度營收與獲利預估 。

然而公司積極與客戶合作採取動態報價，將上游大漲的成本陸續轉嫁至終端產品，在客戶殺價情況明顯減緩的環境下，反而有助於提升全年的毛利率表現，使全年獲利維持高成長水準 。

從產業中長期趨勢分析，歐系大客戶自去年第四季開始積極注入 AI 伺服器營收，在歐美新客戶拉貨動能不減以及資料中心建置加快的結構性趨勢下，未來兩年的 AI 伺服器營收將持續迎來雙位數的年增長 。