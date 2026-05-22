鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-22 10:52

永擎 (7711-TW) 董事長許隆倫在股東會後接受訪問時表示，目前伺服器市場需求依舊非常強勁。第二季受到 NVIDIA 晶片供貨較慢影響，導致部分 AI 伺服器出貨受到限制。然而傳統通用型伺服器需求意外比預期更好，雖然全球 CPU 面臨大缺貨，公司仍透過各種渠道或客戶自行備料等方式滿足訂單，樂觀看待第二季前景。

伺服器需求超預期爆發 永擎董座樂觀看第二季獲利與毛利表現。(鉅亨網記者吳承諦攝)

許隆倫提到，在 AI 晶片短缺且通用型伺服器出貨量增加的雙重影響下，第二季通用伺服器營收占比可望超過 30%，雖然第二季整體營收可能因為產品結構改變而稍微下滑，但這種產品組合對毛利反而更有利。因此公司對於第二季的獲利與毛利率表現，相較於第一季抱持著更為樂觀的態度。

‌



展望下半年營運，預期 NVIDIA 與 AMD 的 AI 高效能伺服器系統出貨將轉趨順暢，包含 B200 與 B300 以及 MI 系列與 GB 系列都將逐步放量。在兩邊同步上升的帶動下，公司期盼下半年傳統伺服器營收比重能維持在 25% 至 30%，拉動整體出貨呈現同步走升的態勢。

除了高效能伺服器系統之外，永擎手上的特定大客戶 ASIC AI 專案，預計也將在第三季及第四季陸續出貨。屆時該專案的營收佔比有機會來到 10% 左右，規模將與 RTX 伺服器相當。雖然 ASIC 的毛利率相對高效能伺服器系統較低，但由於產品單價高且前期研發能力已經投入，隨著出貨量放大，將可有效放大整體的獲利。

從市場區域來看，歐美客戶為目前的拉貨主力，其中美系客戶因為出貨多為整機型態，對營收的貢獻程度最大。許隆倫樂觀預期，伺服器今年將是成長幅度最高的一塊業務，全年營收成長至少可達幾十個百分點的高雙位數增幅。若單獨計算非通用型伺服器部分，營收年增率將來到高雙位數成長。