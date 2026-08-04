鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 15:56

謝再居表示，黃崇仁上週突然離世，對公司上下而言是極為震驚的消息。當時他人在美國洽談合作，於當地半夜得知噩耗，直到週日早上才從達拉斯趕回台灣。返台後數日，他除與公司經營管理團隊密集討論，也持續與黃崇仁家屬及親友溝通，希望盡快確認公司後續安排。

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謝再居坦言，近年來隨著年齡增長，自己與黃崇仁的體力、腦力均不如以往，因此他早在兩年前便辭去總經理職務，原本希望逐步退休、淡出第一線營運。未料公司突然面臨接班變局，經營團隊仍希望他重新出面主持大局，因此決定承擔董事長職務。

相較於黃崇仁長期以來樂觀、外向，且樂於與媒體交流，謝再居自認個性較為低調，過去主要專注於公司實際營運，較少公開面對媒體，而此次接任董事長是「鴨子上架」，如今正式站上第一線，所肩負的責任與壓力更為重大。

謝再居指出，他原本認為，卸任總經理後轉任副董事長，只是公司為他安排的一個「退休台階」，讓他逐步退居幕後，沒想到這個台階如今反而成為重新承擔責任的踏腳石，迫使他再度回到公司決策核心。

不過，他強調，黃崇仁家屬未來仍會延續黃崇仁的態度，持續支持力積電經營團隊，讓公司在既有基礎上繼續發展，因此目前公司經營團隊相當穩固，不會因董事長異動而出現重大變化。

談及未來經營風格，謝再居直言，黃崇仁一向非常樂觀、開放，只要看到新的市場機會，就會積極投入，優先思考這項機會能為公司帶來哪些好處；相較之下，他的個性較為謹慎，面對新機會時，首先考量的是風險在哪裡，以及公司是否具備承擔能力。

他表示，過去兩人的個性具有互補作用，黃崇仁積極向前衝，他則適時提醒、控制風險，避免公司前進過快。如今最終決策責任落在自己身上，因此可以預見，力積電未來的經營風格將比過去更加保守，不會採取過度積極或冒進的策略。