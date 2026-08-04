聚焦AI供應鏈與先進封裝 櫃買自12日業績發表會26家輪番上陣秀實力

櫃買中心預計自 8 月 12 日起隆重舉辦一系列共計 7 場次的櫃買市場業績發表會，配合上櫃公司第 2 季財務報告陸續公告，協助投資人深入掌握最新財務與業務資訊。本次活動涵蓋先進封裝、生技醫療、AI 供應鏈及資訊科技等多樣化特色產業，共邀請 26 家優質上櫃公司參與，提供投資人與高階主管面對面交流的最佳平台，進一步提升市場資訊透明度。

配合上櫃公司第 2 季財務報告陸續公布，櫃買中心規劃從 8 月 12 日起展開 7 場次特色產業業績發表會。舉辦日期分別落在 8 月 12 日、17 日、18 日、25 日、26 日、27 日及 9 月 2 日，地點則分別設於台北花園大酒店國際廳與櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，展現櫃買市場豐富的產業聚落特色。

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櫃買中心強調，業績發表會是企業與投資人雙向交流的重要橋樑，公司可藉此說明營運方向並分享產業動態。投資人除可透過櫃買中心網站報名參加現場活動外，主辦單位也同步提供各場次的現場直播與會後影音檔瀏覽服務，方便未能到場的投資人掌握即時資訊。