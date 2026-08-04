聚焦AI供應鏈與先進封裝 櫃買自12日業績發表會26家輪番上陣秀實力
鉅亨網記者張韶雯 台北
櫃買中心預計自 8 月 12 日起隆重舉辦一系列共計 7 場次的櫃買市場業績發表會，配合上櫃公司第 2 季財務報告陸續公告，協助投資人深入掌握最新財務與業務資訊。本次活動涵蓋先進封裝、生技醫療、AI 供應鏈及資訊科技等多樣化特色產業，共邀請 26 家優質上櫃公司參與，提供投資人與高階主管面對面交流的最佳平台，進一步提升市場資訊透明度。
配合上櫃公司第 2 季財務報告陸續公布，櫃買中心規劃從 8 月 12 日起展開 7 場次特色產業業績發表會。舉辦日期分別落在 8 月 12 日、17 日、18 日、25 日、26 日、27 日及 9 月 2 日，地點則分別設於台北花園大酒店國際廳與櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，展現櫃買市場豐富的產業聚落特色。
本系列業績發表會主題多元，涵蓋先進封裝與資訊網路、生技醫療、智慧與生活、矽智財與民生經濟、半導體與創投、富櫃 50：AI 供應鏈及資訊科技等領域。
與會陣容包含 G2C + 聯盟的志聖 (2467-TW)、均華 (6640-TW)、均豪 (5443-TW)，以及普萊德 (6263-TW)、倍力 (6874-TW)、長聖 (6712-TW)、太醫 (4126-TW)、晟德 (4123-TW)、大學光 (3218-TW)、崴寶 (7744-TW)、德麥 (1264-TW)、新漢 (8234-TW)、力旺 (3529-TW)、漢田生技 (1294-TW)、三竹 (8284-TW)、千附 (8383-TW)、千附精密 (6829-TW)、能率亞洲 (7777-TW)、萬潤 (6187-TW)、南俊國際 (6584-TW)、家登 (3680-TW)、宜鼎 (5289-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、三聯 (5493-TW)、叡揚 (6752-TW) 與創泓科技 (7714-TW) 等共 26 家上市櫃公司。
櫃買中心強調，業績發表會是企業與投資人雙向交流的重要橋樑，公司可藉此說明營運方向並分享產業動態。投資人除可透過櫃買中心網站報名參加現場活動外，主辦單位也同步提供各場次的現場直播與會後影音檔瀏覽服務，方便未能到場的投資人掌握即時資訊。
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