鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-04 16:37

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

針對市場關注的無人機布局，信邦表示，公司聚焦具高法規門檻與營運壁壘的「商用運輸」市場，避開競爭激烈的消費型空拍應用，隨著美國聯邦航空總署(FAA)正式核准相關營運與製造，該市場已由先前的驗證階段，逐步進入實際商業化營運。

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信邦看好，今年無人機相關業務將較去年呈現倍數成長，在法規紅利與商用需求逐步釋放下，未來兩年將持續維持強勁的成長動能，成為公司下一波營運成長的新引擎。

針對7月營收表現，信邦說明，主要受惠於醫療、汽車及工業應用等領域銷售增溫，分別較6月增長14.80%、16.04%及4.05%。MAGIC 五大產業累計前7月表現相較去年同期，醫療及健康照護產業成長26.28%、汽車產業成長25.40%、綠能產業減少8.09%、工業應用產業成長30.51%、通訊及電子週邊產業減少9.41%。