鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-04 12:12

華擎 (3515-TW) 子公司東擎 (7710-TW) 今 (4) 日表示所開發工業物聯網控制器 iEP-5010G-010 正式成為全球首款通過 The Open Group O-PAS 開放流程自動化認證的產品，率領產業邁向開放且具備高互通性的自動化架構。

東擎發表首款O-PAS認證工業物聯網控制器 加速關鍵工業數位轉型。(圖：東擎提供)

東擎科技表示本次通過認證的控制器符合 O-PAS 第二版標準規範，涵蓋系統管理與實體平台相關要求，同時已取得 IEC 62443-4-2 工業自動化與控制系統元件資安認證，築起堅實的資安防護基礎，可有效降低客戶對特定供應商的依賴，大幅簡化系統整合與設備升級流程。

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在硬體架構與規格方面，該產品專為嚴苛工業環境設計，搭載英特爾 Atom x6425RE 處理器，採用堅固無風扇結構，支援 6 至 36V 直流寬電壓輸入與零下 40 度至 70 度的寬溫操作能力，能為流程自動化及各式極端環境提供穩定可靠的邊緣運算效能。

國際權威機構 The Open Group 開放流程自動化論壇對此指出，業界終端用戶一向重視獨立測試與驗證，東擎產品作為全球首家通過該認證計畫的設備，為全球流程自動化產業立下重要的國際里程碑。