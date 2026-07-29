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檢視上櫃公司公告的今年前 6 月累計營收表現，在 891 家上櫃公司中，約有 68.4% 的公司前 6 月累計營收較去年同期成長。在股利發放方面，截至 7 月 28 日止，決議配發去年年度現金股利者計有 607 家，約占已公告 891 家的 68.1%，其中每股配發現金股利 2 元以上更高達 322 家，約占 36.1%。此外，已有 51 家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有 325 家上櫃公司已舉辦法人說明會，極向投資人說明公司及產業狀況。