鉅亨網記者張韶雯 台北
國際股市、台股連日重挫，大盤今 (29）日更幾乎失守 4 萬點大關，櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動，因上櫃公司基本面穩健，多數企業營收成長且現金股利表現亮眼，短期震盪不改長期潛力，建議審慎投資並注意資金控管。
近期國際股市大幅震盪連帶影響台股表現，櫃買中心指出，上櫃指數在 7 月 29 日收在 334.24 點，較前一日下跌 18.18 點，跌幅為 5.16%。面對市場較大波動，櫃買中心強調投資人無須過於恐慌，股價短期震盪難免，長期表現最終仍會回歸公司業績基本面。
檢視上櫃公司公告的今年前 6 月累計營收表現，在 891 家上櫃公司中，約有 68.4% 的公司前 6 月累計營收較去年同期成長。在股利發放方面，截至 7 月 28 日止，決議配發去年年度現金股利者計有 607 家，約占已公告 891 家的 68.1%，其中每股配發現金股利 2 元以上更高達 322 家，約占 36.1%。此外，已有 51 家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有 325 家上櫃公司已舉辦法人說明會，極向投資人說明公司及產業狀況。
櫃買中心建議投資人應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險，落實資金控管。未來櫃買中心也將持續關注國際政經情勢對上櫃市場的影響，確保上櫃公司資訊公開透明，維護市場穩健運作。