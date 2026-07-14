鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 18:55

全體上櫃公司繳出亮眼成績單，櫃買中心今 (14) 日公布 115 年 6 月份單月營收總計 3519 億元，較 114 年同期大幅成長 962 億元，成長幅度達 38%。累計至今年 6 月，全體上櫃公司營收合計達到 1 兆 8537 億元，年增幅度亦達 25%，顯示在 AI 應用熱潮推動下，上櫃公司基本面展現強勁成長韌性。但建材營造、塑膠工業及光電業則呈現衰退，成三大「慘」業。

櫃買中心指出，觀察 115 年 6 月份單月營收，表現最亮眼的產業依序為半導體業、電腦及週邊設備業與電子通路業。受惠於 AI 應用持續擴大，帶動記憶體市場需求暢旺且價格上漲，使相關電子產業鏈營運成長顯著。其中半導體業單月成長幅度達 72%，電子通路業成長幅度更來到 165%。反觀建材營造、塑膠工業及光電業則呈現衰退，主因包括建案認列進度差異，以及終端市場庫存調整影響。

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針對今年上半年的累計營收表現，半導體業、電腦及週邊設備業與其他電子業為推升營收的主要動能。其中，其他電子業受惠於 AI 伺服器散熱需求激增、半導體廠建廠需求以及貴金屬價格上漲等利多因素，營收年增幅度達 38%。相對地，建材營造、運動休閒及紡織纖維產業則因國際政經局勢震盪及客戶拉貨排程調整，導致累計營收出現衰退。

總計今年 6 月，全體上櫃公司中，共有 621 家營收呈現成長，267 家衰退，顯示產業表現呈現強者恆強趨勢。相關財務資訊已全數公開，投資人可至公開資訊觀測站查詢最新營收數據，作為投資判斷參考。

115 年 6 月上櫃產業營收統計摘要

統計項目 6 月份單月總營收 (億元) 成長幅度 (%) 營收成長家數 全體上櫃公司 3519 38 621 半導體業 959 72 90 電腦及週邊設備業 386 60 28 電子通路業 159 165 14