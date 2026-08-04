鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-04 13:04

亞馬遜 (AMZN-US) 市值在本周一 (3 日) 首度突破 3 兆美元，利多主要來自今 (2026) 年第 2 季亮眼財報，加上 AI 熱潮持續帶動旗下雲端需求增溫，帶動封裝光學 (CPO) 發展，光通訊主被動元件廠有望同步受惠，激勵今 (4) 日包括波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW)、統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW) 盤中一度亮燈漲停。

法人指出，亞馬遜財報佳，反映出企業對 AI 雲端服務的強勁需求，包括微軟與 Alphabe 亦同步擴大資本支出，顯示包括亞馬遜等科技巨頭持續加碼 AI，帶動產業發展，有望為光通訊供應商迎來可觀的業績需求，市場對相關零組件供應鏈出貨預期將持續成長。

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據法人報告指出，隨著 Agentic AI 持續推升對高速網路頻寬的需求，帶動 800G 甚至更高速的乙太網路交換器出貨成長。