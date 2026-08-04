華府智庫CSIS：川普屢次未兌現打擊威脅 讓伊朗認為美國很軟弱

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 10:40

美國智庫「戰略與國際問題研究中心 (CSIS)」中東項目主任 Mona Yacoubian 周一(3 日) 警告，川普政府多次對伊朗放出「最嚴厲威脅」卻未在最後關頭兌現打擊行動，已讓德黑蘭解讀為「美國軟弱」，並自認在美伊衝突中佔據上風。

(圖:shutterstock)

她說：「每次他這樣做，伊朗接收到的訊號就是：美國很軟弱，伊朗佔了上風。」

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Yacoubian 也整理出當前的「軍事升級→宣布外交突破卻落空→重回相互威脅」的循環模式。

她認為，這種「狼來了」式的操作削弱華府威懾可信度，也讓伊朗更有底氣拖過選舉週期與彈藥消耗期。

Yacoubian 還指出，美國最近一次暫緩打擊，關鍵變數在波斯灣盟友——沙特、阿聯、卡達擔心伊朗會毫不猶豫報復區域基礎設施與能源樞紐，把霍爾木茲風險一次性引爆，因此向白宮施壓踩剎車。

分析指出，特朗普「極限施壓＋臨陣回縮」的談判術，用於商業博弈或尚可，但面對承受痛苦門檻更高的伊朗政體，反襯出華府軍事選項的政治成本：中期選舉將近、油價敏感、彈藥庫存下滑。伊朗則借機把「美國不敢打」內化為心理優勢，在核談判、海峽通行與代理人戰線上同步抬價。