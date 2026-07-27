鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-27 09:59

在近期台股量能萎縮且在高檔融資遞減之下，指標股台積電 (2330-TW) 今 (27) 日開盤下跌逾 0.64%，同時，權重股鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 的下跌並造成早盤大盤指數的壓抑，，大盤指數在己跌破季線之後，早盤下跌超過 600 點，一度來到 42969.48 點，跌破 4 萬 3 千點。

同時，早盤韓國股市、日股趨近於平盤震盪，難以對台股有激勵的效果，早盤台股電子股並挫 0.63%，占大盤成交比重 81.88%，以石英元件股表現較強勢。

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台股大盤指數早盤指數以 43585.92 點開出，指數早盤走低，市場全日成交值估在 6700 億元。資深證券分析師簡伯儀指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，且在高檔融資遞減，看大盤能否守穩季線，但上檔的月線反壓也仍重，投資人對資金的控管更宜審慎

在今天台股的表現上 ，台積電下跌，最低 2330 元，聯發科下跌 115 元 3.07%，鴻海下跌 0.99% 或 2.5 元報價 250 元。

在 IC 載板股方面，欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 股價走低。

統一證券指出，谷歌資本支出大增，本周將由微軟、Meta、亞馬遜財報揭露 AI 高資本支出下，營益率及自由現金流表現；AI 硬體投資延續將使台灣 AI 供應鏈訂單持續受惠。美伊再度暫時停火，油價及美債殖利率回落，短期避險情緒下降，有助台股本周反彈再次挑戰月線。但金管會針對「四貸同堂」啟動專案金檢，台股短期面臨「資金槓桿退場」的資金面壓制。面對當前槓桿收縮的修正期，

統一證券操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，反彈汰弱留強，選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、載板與 PCB、電源管理相關、機箱滑軌、機器人概念、特用化學及自行車等族群。

操作看法上 ，國票證券指出，大盤仍處震盪整理格局，操作上建議維持「選股不選市」策略。美國英特爾在第二季財報大幅優於市場預期，並同步上調資本支出，將持續投入先進製程設備與機台建置，可望帶動相關半導體設備供應鏈需求升溫，相關個股可趁股價拉回時分批留意布局機會。