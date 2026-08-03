鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 06:45

由民主黨執政的 25 個州周一 (3 日) 控告川普政府，主張總統最新對 60 個貿易夥伴商品加徵關稅的措施，與先前大規模關稅一樣已超越法定權限。



25 州是向紐約美國國際貿易法院提出訴狀的，他們要求法院立即停止執行新關稅、宣告措施違法，並命令政府退還已繳納的關稅。美國多家中小企業已於新關稅生效當天對政府提告。

川普政府包括歐盟在內 60 個貿易夥伴課徵 10% 至 12.5% 新關稅，受影響經濟體合計占美國進口總額 99.4%，而生效時間正好取代先前到期的 10% 全球關稅。民主黨州政府與中小企業先前都曾成功挑戰 10% 全球關稅。

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這次提告的州政府，包括俄勒岡州與紐約州，均由民主黨籍州長或州檢察長執政。俄州檢察長 Dan Rayfield 說：「即使一路敗訴，川普仍再次試圖為勞工家庭與俄勒岡企業製造更多混亂。」

白宮發言人 Kush Desai 則表示，新關稅是針對他國不公平貿易行為採取的合法措施。他說：「外國政府若未禁止並有效執行強迫勞動產品進口禁令，就屬於不合理行為，將損害美國商業利益與勞工權益，因此必須加以處理。」

但各州指出，美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 僅花約兩個半月便完成對 60 個經濟體調查，不僅跳過依法應進行的個別國家協商程序，也未說明為何幾乎一致的關稅稅率適用於政策差異極大的各個國家。

訴狀指出：「強迫勞動問題與美國貿易代表署 (USTR) 祭出的全球性關稅之間，根本不存在合理連結。」

原告主張，第 301 條僅允許在完成特定國家不公平貿易調查後採取行動，且相關關稅必須針對終止該國不公平行為量身制定。

根據訴狀，USTR 將 60 個經濟體區分為四類，但主要兩個稅率僅相差 2.5 個百分點，也未提出任何證據顯示稅率與各國強迫勞動產品比例有關，更未設立各國可達成的具體改善標準，以作為取消關稅的條件。

原告還引用豁免案例質疑政府立場。USTR 曾以巴西冷凍牛肉作為涉及強迫勞動的三項商品之一，卻又將該商品排除於新關稅之外。

紐約州州長 Kathy Hochul 表示，新關稅形同對勞工家庭加稅，將推升食品、生活用品、建材等日常商品價格。

訴狀並指出，新關稅宣布時間刻意安排在 7 月 23 日，也就是《貿易法》第 122 條臨時關稅到期前一天，使川普關稅制度得以無縫接軌。

最高法院先前已裁定，國際緊急經濟權力法 (IEEPA) 並未授權川普實施先前全球性關稅，之後，國際貿易法院也否決政府援引《貿易法》第 122 條課稅，只是相關裁決目前仍因政府上訴而暫停執行。