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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至21.22元，預估目標價為358.38元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.64元下修至21.22元，其中最高估值28.01元，最低估值19.27元，預估目標價為358.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.01(28.01)31.8435.0537.33
最低值19.27(19.54)22.5822.2528.46
平均值21.93(22.4)24.9626.9732.84
中位數21.22(21.64)24.0926.0432.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.11億30.43億32.52億35.23億
最低值17.78億20.05億19.97億24.66億
平均值22.15億23.91億25.64億29.58億
中位數22.77億23.39億25.80億28.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.8316.5419.1724.6418.21
營業收入9.26億12.58億14.55億17.09億19.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASR

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Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR275.9+0.10%

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