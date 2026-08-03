鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至21.22元，預估目標價為358.38元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.64元下修至21.22元，其中最高估值28.01元，最低估值19.27元，預估目標價為358.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.01(28.01)
|31.84
|35.05
|37.33
|最低值
|19.27(19.54)
|22.58
|22.25
|28.46
|平均值
|21.93(22.4)
|24.96
|26.97
|32.84
|中位數
|21.22(21.64)
|24.09
|26.04
|32.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.11億
|30.43億
|32.52億
|35.23億
|最低值
|17.78億
|20.05億
|19.97億
|24.66億
|平均值
|22.15億
|23.91億
|25.64億
|29.58億
|中位數
|22.77億
|23.39億
|25.80億
|28.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|18.21
|營業收入
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
|19.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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