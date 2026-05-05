鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至22.52元，預估目標價為381.91元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.91元下修至22.52元，其中最高估值28.42元，最低估值20.73元，預估目標價為381.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.42(28.42)
|32.09
|35.32
|37.62
|最低值
|20.73(20.73)
|21.34
|23.93
|29.35
|平均值
|23.17(23.27)
|25.55
|28.02
|33.39
|中位數
|22.52(22.91)
|24.88
|28.1
|33.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.33億
|31.42億
|34.03億
|36.87億
|最低值
|17.45億
|20.94億
|22.11億
|24.85億
|平均值
|23.14億
|24.34億
|26.23億
|30.31億
|中位數
|23.67億
|23.68億
|25.33億
|29.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|18.21
|營業收入
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
|19.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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