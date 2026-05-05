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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至22.52元，預估目標價為381.91元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.91元下修至22.52元，其中最高估值28.42元，最低估值20.73元，預估目標價為381.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.42(28.42)32.0935.3237.62
最低值20.73(20.73)21.3423.9329.35
平均值23.17(23.27)25.5528.0233.39
中位數22.52(22.91)24.8828.133.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.33億31.42億34.03億36.87億
最低值17.45億20.94億22.11億24.85億
平均值23.14億24.34億26.23億30.31億
中位數23.67億23.68億25.33億29.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.8316.5419.1724.6418.21
營業收入9.26億12.58億14.55億17.09億19.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASR

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