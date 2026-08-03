鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元上修至0.94元，其中最高估值1.19元，最低估值0.4元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.19(1.19)
|0.8
|0.9
|0.83
|最低值
|0.4(0.4)
|0.32
|0.41
|0.83
|平均值
|0.92(0.9)
|0.55
|0.65
|0.83
|中位數
|0.94(0.92)
|0.55
|0.66
|0.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.29億
|17.80億
|18.45億
|19.31億
|最低值
|16.83億
|17.35億
|18.09億
|18.53億
|平均值
|17.08億
|17.59億
|18.26億
|18.89億
|中位數
|17.11億
|17.59億
|18.25億
|18.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|1.13
|營業收入
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
|17.12億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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