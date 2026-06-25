鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至22.07元，預估目標價為378.70元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.4元下修至22.07元，其中最高估值28.42元，最低估值20.63元，預估目標價為378.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.42(28.42)
|32.11
|35.35
|37.64
|最低值
|20.63(20.63)
|22.6
|24.55
|28.32
|平均值
|22.64(22.89)
|25.46
|27.93
|33.06
|中位數
|22.07(22.4)
|24.92
|27.13
|33.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.33億
|31.42億
|34.03億
|36.87億
|最低值
|17.69億
|21.47億
|22.11億
|24.87億
|平均值
|22.77億
|24.50億
|26.22億
|30.15億
|中位數
|23.03億
|23.86億
|25.80億
|28.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|18.21
|營業收入
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
|19.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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