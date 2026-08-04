摩根大通潑冷水 科技股下半年退居二線、警惕「AI蠶食領域」
鉅亨網編輯林羿君
摩根大通銀行 (JPM-US) 表示，科技股恐難在今年下半年繼續扮演股市主要推升力量。
由 Mislav Matejka 領軍的策略團隊週一 (3 日) 在報告中指出，與科技及人工智慧產業連動的個股，將不再重現 2025 年下半年那般主導市場的盛況。其中一項原因是，他們預期「美股七巨頭」（Magnificent Seven）的表現將不再占據市場主導地位，投資焦點可能逐漸轉向其他產業。
策略師亦呼籲投資人對所謂「AI 蠶食領域」（AI cannibalization areas）保持警惕，特別是軟體、商業服務及媒體等類股。他們師認為，儘管這些領域在 AI 威脅下展現出韌性，但長期來看仍將持續掙扎，不過鑑於此前已出現大幅修正，市場短期內或有戰術性反彈的空間。
事實上，由於市場擔憂軟體業的商業模式恐遭 AI 全面顛覆，相關個股自 1 月以來已歷經顯著拋售。
投資配置上，摩根大通策略師目前更偏好半導體類股，勝過超大規模雲端運算（hyperscalers）及易受 AI 衝擊的企業，尤其考量 AI 相關支出仍可能持續增加。
不過，該行預期，景氣循環股將在下半年引領市場表現，消費循環股也有望迎來較佳走勢。
摩根大通持續看好市場領漲範圍擴大，並點出下半年幾項重要股市驅動因素。首先，美國經濟可能具備韌性，足以承受伊朗衝突帶來的影響。
其次，市場預期聯準會（Fed）將「盡可能維持寬鬆立場」。在衝突爆發前，市場原本押注聯準會降息，但相關預期其後已大幅消退。不過，策略師認為，若未來數月通膨明顯降溫，聯準會可能轉向更為鴿派的政策立場。
此外，第二季企業獲利強勁，以及美國以外市場相對具吸引力的估值，也將成為支撐股市的正面因素。摩根大通指出，以本益比衡量，目前美股平均本益比為 20.2 倍，相較 20 年中位數高出 21%，顯示估值已明顯偏高；相比之下，英國股市僅高於歷史水準 5%，日本股市則高出 18%。
策略師表示：「若我們對下半年市場參與度持續擴大的判斷正確，加上伊朗衝突未進一步升級，以及市場對 AI 商業化能力的疑慮持續存在，那麼非美股市場連續第二年跑贏美股的機率將提高。」
最後，摩根大通指出，投資人目前可能已降低對熱門半導體股等擁擠交易標的的過度配置，有助於相關族群逐步穩定。令他們感到安心的是，儘管動能因子（momentum factor）出現大幅修正，南韓綜合指數 (KOSPI) 一度重挫近 40%，但半導體類股仍展現韌性。
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