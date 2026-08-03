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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估下修至12.43元，預估目標價為130.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.9元下修至12.43元，其中最高估值13.28元，最低估值11.95元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.28(13.28)14.615.6
最低值11.95(11.97)12.914.18
平均值12.59(12.67)13.8614.97
中位數12.43(12.9)13.9515.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值106.00億115.80億123.60億
最低值62.57億66.01億69.22億
平均值72.68億79.05億86.79億
中位數69.95億74.84億77.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.952.274.0612.4912.52
營業收入52.37億52.56億56.17億59.73億65.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXS

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