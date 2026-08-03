鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估下修至12.43元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.9元下修至12.43元，其中最高估值13.28元，最低估值11.95元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.28(13.28)
|14.6
|15.6
|最低值
|11.95(11.97)
|12.9
|14.18
|平均值
|12.59(12.67)
|13.86
|14.97
|中位數
|12.43(12.9)
|13.95
|15.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.00億
|115.80億
|123.60億
|最低值
|62.57億
|66.01億
|69.22億
|平均值
|72.68億
|79.05億
|86.79億
|中位數
|69.95億
|74.84億
|77.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.95
|2.27
|4.06
|12.49
|12.52
|營業收入
|52.37億
|52.56億
|56.17億
|59.73億
|65.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Axis資本控股(AXS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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