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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估上修至18.12元，預估目標價為364.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.75元上修至18.12元，其中最高估值19.39元，最低估值16.7元，預估目標價為364.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.39(19)23.2528.6325.68
最低值16.7(16.7)18.2420.1624.67
平均值18.03(17.8)20.6224.1625.18
中位數18.12(17.75)20.3824.425.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值135.64億145.27億156.90億156.56億
最低值128.35億132.91億144.26億152.19億
平均值132.17億140.38億150.29億154.38億
中位數133.13億141.51億149.33億154.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.5014.4417.0713.9615.39
營業收入95.24億106.76億114.54億115.35億124.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHII

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