鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯營投資管理集團(AMG-US)EPS預估上修至36.88元，預估目標價為437.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯營投資管理集團(AMG-US)做出2026年EPS預估：中位數由35.77元上修至36.88元，其中最高估值37.28元，最低估值35.51元，預估目標價為437.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.28(37.32)
|45.33
|55.69
|47.86
|最低值
|35.51(34.3)
|39.51
|45
|47.86
|平均值
|36.49(35.88)
|42.12
|51.56
|47.86
|中位數
|36.88(35.77)
|40.94
|54
|47.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.21億
|28.64億
|30.75億
|最低值
|23.77億
|26.15億
|30.75億
|平均值
|24.61億
|27.20億
|30.75億
|中位數
|24.72億
|27.00億
|30.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.05
|25.35
|17.42
|15.13
|22.74
|營業收入
|24.12億
|23.73億
|20.87億
|20.43億
|20.83億
詳細資訊請看美股內頁：
聯營投資管理集團(AMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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