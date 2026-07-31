鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯營投資管理集團(AMG-US)EPS預估上修至36.88元，預估目標價為437.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯營投資管理集團(AMG-US)做出2026年EPS預估：中位數由35.77元上修至36.88元，其中最高估值37.28元，最低估值35.51元，預估目標價為437.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.28(37.32)45.3355.6947.86
最低值35.51(34.3)39.514547.86
平均值36.49(35.88)42.1251.5647.86
中位數36.88(35.77)40.945447.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值25.21億28.64億30.75億
最低值23.77億26.15億30.75億
平均值24.61億27.20億30.75億
中位數24.72億27.00億30.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.0525.3517.4215.1322.74
營業收入24.12億23.73億20.87億20.43億20.83億

詳細資訊請看美股內頁：
聯營投資管理集團(AMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMG

相關行情

台股首頁我要存股
聯營投資管理集團368.06+0.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty