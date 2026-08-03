鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.44元上修至14.53元，其中最高估值24.16元，最低估值7.28元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.16(24.16)
|29.02
|9.91
|6.36
|最低值
|7.28(7.28)
|3.76
|2.23
|4.19
|平均值
|14.51(13.62)
|9.89
|5.08
|5.28
|中位數
|14.53(12.44)
|8.01
|4.2
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|402.25億
|403.04億
|402.65億
|317.66億
|最低值
|340.49億
|276.64億
|286.58億
|317.66億
|平均值
|370.85億
|337.60億
|342.91億
|317.66億
|中位數
|370.32億
|332.35億
|350.33億
|317.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.90
|22.84
|16.52
|-4.60
|-1.39
|營業收入
|272.53億
|468.30億
|383.25億
|331.15億
|293.32億
詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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