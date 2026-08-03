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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.44元上修至14.53元，其中最高估值24.16元，最低估值7.28元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.16(24.16)29.029.916.36
最低值7.28(7.28)3.762.234.19
平均值14.51(13.62)9.895.085.28
中位數14.53(12.44)8.014.25.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值402.25億403.04億402.65億317.66億
最低值340.49億276.64億286.58億317.66億
平均值370.85億337.60億342.91億317.66億
中位數370.32億332.35億350.33億317.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.9022.8416.52-4.60-1.39
營業收入272.53億468.30億383.25億331.15億293.32億

詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBF

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