鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為69.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至6.97元，其中最高估值7.17元，最低估值6.51元，預估目標價為69.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.17(7.17)8.089.18.75
最低值6.51(6.45)77.78.75
平均值6.92(6.83)7.658.328.75
中位數6.97(6.85)7.648.158.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值432.00億440.00億456.75億460.19億
最低值416.62億414.80億419.72億460.19億
平均值421.86億426.68億437.97億460.19億
中位數421.40億427.64億438.41億460.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.042.044.233.522.93
營業收入361.93億378.55億428.29億428.43億420.54億

詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMGA

相關行情

台股首頁我要存股
麥格納國際集團69.42+1.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty