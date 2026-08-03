鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為69.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至6.97元，其中最高估值7.17元，最低估值6.51元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.17(7.17)
|8.08
|9.1
|8.75
|最低值
|6.51(6.45)
|7
|7.7
|8.75
|平均值
|6.92(6.83)
|7.65
|8.32
|8.75
|中位數
|6.97(6.85)
|7.64
|8.15
|8.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|432.00億
|440.00億
|456.75億
|460.19億
|最低值
|416.62億
|414.80億
|419.72億
|460.19億
|平均值
|421.86億
|426.68億
|437.97億
|460.19億
|中位數
|421.40億
|427.64億
|438.41億
|460.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.04
|2.04
|4.23
|3.52
|2.93
|營業收入
|361.93億
|378.55億
|428.29億
|428.43億
|420.54億
詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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