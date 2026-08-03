鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為52.04元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.18元，其中最高估值2.58元，最低估值2.03元，預估目標價為52.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.58(2.58)
|2.67
|2.62
|2.94
|最低值
|2.03(1.98)
|1.89
|1.99
|1.48
|平均值
|2.21(2.18)
|2.25
|2.36
|2.33
|中位數
|2.18(2.13)
|2.24
|2.37
|2.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.56億
|86.56億
|95.63億
|62.03億
|最低值
|56.96億
|55.44億
|56.68億
|57.58億
|平均值
|60.91億
|63.42億
|66.34億
|59.81億
|中位數
|61.97億
|58.24億
|59.31億
|59.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|1.91
|營業收入
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
|54.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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