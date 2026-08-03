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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為52.04元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.18元，其中最高估值2.58元，最低估值2.03元，預估目標價為52.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.58(2.58)2.672.622.94
最低值2.03(1.98)1.891.991.48
平均值2.21(2.18)2.252.362.33
中位數2.18(2.13)2.242.372.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值64.56億86.56億95.63億62.03億
最低值56.96億55.44億56.68億57.58億
平均值60.91億63.42億66.34億59.81億
中位數61.97億58.24億59.31億59.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.603.952.222.191.91
營業收入68.81億89.19億67.61億53.38億54.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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