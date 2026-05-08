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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.07元，預估目標價為47.05元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.07元，其中最高估值2.45元，最低估值1.9元，預估目標價為47.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.45(2.45)2.72.753.07
最低值1.9(1.83)1.952.082.31
平均值2.17(2.12)2.292.442.65
中位數2.07(2.02)2.222.442.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值72.85億87.67億96.32億60.63億
最低值53.71億55.13億56.39億57.42億
平均值60.34億62.68億65.68億59.03億
中位數56.32億57.88億58.81億59.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.603.952.222.191.91
營業收入68.81億89.19億67.61億53.38億54.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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