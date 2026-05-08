鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.07元，預估目標價為47.05元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.07元，其中最高估值2.45元，最低估值1.9元，預估目標價為47.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.45(2.45)
|2.7
|2.75
|3.07
|最低值
|1.9(1.83)
|1.95
|2.08
|2.31
|平均值
|2.17(2.12)
|2.29
|2.44
|2.65
|中位數
|2.07(2.02)
|2.22
|2.44
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|72.85億
|87.67億
|96.32億
|60.63億
|最低值
|53.71億
|55.13億
|56.39億
|57.42億
|平均值
|60.34億
|62.68億
|65.68億
|59.03億
|中位數
|56.32億
|57.88億
|58.81億
|59.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|1.91
|營業收入
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
|54.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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