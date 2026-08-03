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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.51元，其中最高估值3.07元，最低估值1.28元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.3
|3.49
|2.73
|最低值
|1.28(1.86)
|0.78
|1.42
|2.73
|平均值
|2.47(2.56)
|2.21
|2.45
|2.73
|中位數
|2.51(2.67)
|2.29
|2.55
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.55億
|24.55億
|25.45億
|23.92億
|最低值
|21.08億
|20.01億
|20.29億
|23.92億
|平均值
|23.01億
|22.49億
|22.97億
|23.92億
|中位數
|23.04億
|22.45億
|22.98億
|23.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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