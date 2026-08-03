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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為121.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.7元，其中最高估值6.64元，最低估值5.5元，預估目標價為121.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.64(6.64)8.0914.188.9
最低值5.5(5.5)6.78.48.9
平均值5.81(5.86)7.499.878.9
中位數5.7(5.8)7.559.268.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值106.35億111.36億117.98億113.60億
最低值101.05億105.53億112.11億113.60億
平均值102.80億107.95億114.78億113.60億
中位數101.83億107.40億114.50億113.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.8511.8715.63-5.699.75
營業收入111.38億126.51億144.12億116.62億100.82億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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