鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-6.14元，預估目標價為661.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.46元上修至-6.14元，其中最高估值-2.73元，最低估值-10.12元，預估目標價為661.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.73(-4.47)
|26.31
|34.98
|50.77
|最低值
|-10.12(-10.12)
|-4.91
|8.52
|17.42
|平均值
|-6.12(-6.4)
|7.45
|23.65
|38.73
|中位數
|-6.14(-6.46)
|7.05
|25.06
|39.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.53億
|27.92億
|34.25億
|46.48億
|最低值
|14.79億
|19.26億
|25.86億
|33.45億
|平均值
|15.29億
|21.83億
|29.38億
|38.38億
|中位數
|15.27億
|21.42億
|28.50億
|37.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|-12.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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