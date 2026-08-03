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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-6.14元，預估目標價為661.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.46元上修至-6.14元，其中最高估值-2.73元，最低估值-10.12元，預估目標價為661.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.73(-4.47)26.3134.9850.77
最低值-10.12(-10.12)-4.918.5217.42
平均值-6.12(-6.4)7.4523.6538.73
中位數-6.14(-6.46)7.0525.0639.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.53億27.92億34.25億46.48億
最低值14.79億19.26億25.86億33.45億
平均值15.29億21.83億29.38億38.38億
中位數15.27億21.42億28.50億37.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-14.63-17.23-19.99-21.90-12.85
營業收入0.000.000.001.80億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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