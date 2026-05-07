鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-5.39元，預估目標價為649.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.2元下修至-5.39元，其中最高估值-0.6元，最低估值-11.85元，預估目標價為649.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.6(-0.6)
|17.85
|46.08
|76.24
|最低值
|-11.85(-11.85)
|2.23
|16.07
|26.4
|平均值
|-5.82(-5.56)
|10.93
|28.37
|46.08
|中位數
|-5.39(-5.2)
|10.35
|26.85
|47.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.34億
|26.79億
|34.93億
|51.54億
|最低值
|14.14億
|19.26億
|26.06億
|33.09億
|平均值
|14.89億
|22.06億
|29.76億
|39.68億
|中位數
|14.93億
|21.91億
|29.16億
|38.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|-12.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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