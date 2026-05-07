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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-5.39元，預估目標價為649.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.2元下修至-5.39元，其中最高估值-0.6元，最低估值-11.85元，預估目標價為649.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.6(-0.6)17.8546.0876.24
最低值-11.85(-11.85)2.2316.0726.4
平均值-5.82(-5.56)10.9328.3746.08
中位數-5.39(-5.2)10.3526.8547.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.34億26.79億34.93億51.54億
最低值14.14億19.26億26.06億33.09億
平均值14.89億22.06億29.76億39.68億
中位數14.93億21.91億29.16億38.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-14.63-17.23-19.99-21.90-12.85
營業收入0.000.000.001.80億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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Madrigal Pharmaceuticals Inc537.44-0.42%

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