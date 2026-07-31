鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-6.46元，預估目標價為661.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-7.07元上修至-6.46元，其中最高估值-4.47元，最低估值-10.12元，預估目標價為661.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-4.47(-4.59)
|18.09
|40.92
|50.77
|最低值
|-10.12(-10.33)
|-4.91
|8.52
|17.42
|平均值
|-6.44(-7.24)
|7.14
|25.27
|40.79
|中位數
|-6.46(-7.07)
|7.05
|25.12
|41.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.34億
|24.02億
|34.25億
|46.48億
|最低值
|14.07億
|19.26億
|25.86億
|33.45億
|平均值
|15.13億
|21.54億
|29.60億
|38.84億
|中位數
|15.26億
|21.42億
|29.12億
|38.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|-12.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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