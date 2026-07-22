鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-7.09元，預估目標價為650.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.97元下修至-7.09元，其中最高估值-5.64元，最低估值-11.85元，預估目標價為650.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-5.64(-5.64)18.0940.9256.42
最低值-11.85(-11.85)-11.4214.3636.09
平均值-7.5(-7.42)8.6426.6443.75
中位數-7.09(-6.97)9.7625.5341.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.34億24.27億34.16億49.41億
最低值14.07億19.26億26.06億33.45億
平均值14.94億22.04億30.18億40.11億
中位數14.94億21.95億29.51億38.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-14.63-17.23-19.99-21.90-12.85
營業收入0.000.000.001.80億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

相關行情

台股首頁我要存股
Madrigal Pharmaceuticals Inc546.79+2.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty