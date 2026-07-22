鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-7.09元，預估目標價為650.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.97元下修至-7.09元，其中最高估值-5.64元，最低估值-11.85元，預估目標價為650.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-5.64(-5.64)
|18.09
|40.92
|56.42
|最低值
|-11.85(-11.85)
|-11.42
|14.36
|36.09
|平均值
|-7.5(-7.42)
|8.64
|26.64
|43.75
|中位數
|-7.09(-6.97)
|9.76
|25.53
|41.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.34億
|24.27億
|34.16億
|49.41億
|最低值
|14.07億
|19.26億
|26.06億
|33.45億
|平均值
|14.94億
|22.04億
|30.18億
|40.11億
|中位數
|14.94億
|21.95億
|29.51億
|38.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|-12.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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