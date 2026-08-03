鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 20:14

面對全球金融市場波動與通膨仍處高檔，美國聯準會日前宣布維持聯邦基準利率目標區間不變，牽動市場投資情緒。為協助客戶靈活因應市場變化並掌握美元收益機會，合庫銀行今（3）日推出全新「2026 合優利 4」美元定期存款優利專案，其中六個月最高年利率 3.95%，助存戶輕鬆達成資產防禦與財富穩健增值的目標。

Fed利率續凍來搶一波高息！合庫美元優利定存最高3.95%門檻降至1千美元。（圖：shutterstock）

本專案活動期間自即日起至 9 月 16 日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達美金 1000 元起存門檻，即可申辦三個月最高年利率 3.9%、六個月最高年利率 3.95% 優利定存。本專案不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀或臨櫃辦理，交易管道多元便利。

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當前市場環境受中東地緣政治風險、能源價格波動及通膨高於目標水準等因素影響，全球股債市場仍呈現震盪格局。面對全球金融市場不確定性風險升溫，合庫銀行建議投資人採取穩健防禦型資產配置。