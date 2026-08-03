Fed利率續凍來搶一波高息！合庫美元優利定存最高3.95%門檻降至1千美元
鉅亨網記者張韶雯 台北
面對全球金融市場波動與通膨仍處高檔，美國聯準會日前宣布維持聯邦基準利率目標區間不變，牽動市場投資情緒。為協助客戶靈活因應市場變化並掌握美元收益機會，合庫銀行今（3）日推出全新「2026 合優利 4」美元定期存款優利專案，其中六個月最高年利率 3.95%，助存戶輕鬆達成資產防禦與財富穩健增值的目標。
本專案活動期間自即日起至 9 月 16 日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達美金 1000 元起存門檻，即可申辦三個月最高年利率 3.9%、六個月最高年利率 3.95% 優利定存。本專案不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀或臨櫃辦理，交易管道多元便利。
當前市場環境受中東地緣政治風險、能源價格波動及通膨高於目標水準等因素影響，全球股債市場仍呈現震盪格局。面對全球金融市場不確定性風險升溫，合庫銀行建議投資人採取穩健防禦型資產配置。
本次專案提供三個月與六個月兩種彈性天期，幫助客戶有效抗震避險，鎖定穩定收益。活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有美元需求的客戶請務必把握契機，及早透過數位通路或臨櫃申辦。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 市場別押錯方向！Fed三把手警告：必要時毫不猶豫升息
- 野村投信台股操盤人筆記--評價與籌碼加速修正，尋找逢低布局機會
- 〈紐約匯市〉美元7月跌逾1% Fed與通膨數據釋雜訊 日元連兩日強升
- 再等恐付出更大代價！Fed三名反對票官員公開要求升息
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇