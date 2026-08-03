鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 17:14

AI 時代下，不管搜尋資訊、處理文書或是進行購物決策，消費者已漸漸習慣使用 AI 工具。根據萬事達卡《2026 台灣民眾 AI 使用消費習慣調查》顯示，近七成民眾每周使用 AI 助理，且已有近六成準備好讓 AI 擔任「購物管家」，邁入智慧商務支付 (Agentic Commerce) 時代。從比價、整合優惠到預訂旅遊行程，AI 已成為消費者追求精明消費的最佳助手；而「安全性」與「專屬信用卡回饋」更成為驅動此消費新紀元的二大關鍵動力。

萬事達卡揭密「智慧商務支付」新趨勢 近6成民眾準備好讓AI當購物管家。(圖：shutterstock)

萬事達卡調查顯示，近七成台灣民眾至少每周使用一次 AI 助理，最常使用的 AI 為 ChatGPT 與 Gemini。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，AI 智慧商務支付已是現在進行式，有 57% 民眾準備好讓 AI 擔任購物管家，願意授權代理式 AI 依照其設定的偏好與預算，自動搜尋商品並在用戶確認後完成購買，期待能透過 AI 提升購物效率與協助精明消費。

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此外，更有超過六成民眾願意將旅遊行程的規劃與支付交給 AI 執行。有近半數受訪者明確表示，只有在生物辨識驗證、交易即時通知與確保真實卡號不外流的加密機制等安全防護同時到位，才願意將支付決策交給 AI，顯示在享受 AI 帶來的便利外，民眾更在意代理式 AI 交易的安全性。

萬事達卡調查顯示，在有使用 AI 的民眾願意授權代理式 AI 進行的消費類型中，以日常消耗品 (65%) 最高，住宿預訂 (46%) 與機票 (42%) 居次。台灣民眾傾向先嘗試單價低、重複性高的例行採買，然後再延伸到旅遊等較複雜的消費，同時也有逾 5 成民眾希望代理式 AI 主動提醒優惠檔期。

該調查同時指出使用 AI 的民眾中，有 75% 民眾更期待代理式 AI 可以自動整合折扣碼與優惠，直接給出最划算的購物方案。此外，有高達 79% 的台灣民眾期待代理式 AI 能即時比較不同平台的價格，以節省來回搜尋、逐一比價的時間。此外，已有 61% 民眾願意讓 AI 協助旅遊行程的安排，一手包辦從機票比價、住宿預訂到餐廳訂位的完整行程規劃，將需要跨平台反覆比較，最花時間與心力的事交給 AI 解決，並直接完成支付預訂。

近 3 成年輕人願付費訂閱 AI 服務 熟齡族把 AI 當健康顧問

不同年齡層使用 AI 的習慣也展現出明顯差異。18-30 歲年輕族群最頻繁使用 AI，並願意付費換取更高的使用額度與更強的模型能力。萬事達卡調查顯示，逾四成年輕族群每天使用 AI，並且有 27% 年輕族群付費訂閱 AI 工具，高於 31-50 歲青壯族群 (20%) 及 51-65 歲熟齡族群 (6%) 的訂閱比例。

青壯族群使用 AI 的頻率雖不及年輕族群，在使用 AI 助理協助購物消費決策卻與年輕族群不相上下，42% 的青壯族群曾於購物決策中參考 AI 建議，近七成更願意將日常消耗品的採買授權給 AI，讓日常開銷成為這個族群擁抱 AI 消費的入口。熟齡族群則將 AI 當成自己的健康顧問，使用 AI 的熟齡族群中，有 26% 會透過 AI 查詢健康與醫療資訊。

AI 付費訂閱成長空間大 71% 將是否有回饋納入辦卡考量

隨著 AI 助理使用越來越頻繁，越來越多民眾願意付費訂閱 AI 工具，並且會開始選擇有相關回饋的信用卡。萬事達卡調查顯示，18% 受訪者至少付費訂閱一項 AI 工具，其中近五成每月訂閱支出在 600 元以下，另有逾四成落在 601 至 1,200 元之間，顯示現階段台灣付費用戶以使用基礎服務為主，願意付費嘗試，具有巨大成長空間。