鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 18:01

今年以來日本股市表現強勁，受惠於市場對人工智慧（AI）相關投資機會的樂觀情緒帶動。然而進入第 3 季後，市場開始消化第 2 季由少數 AI 相關族群帶動的集中漲勢，半導體及 AI 概念股出現較明顯回檔。富達日本價值基金經理人曾敏前表示，這波修正主要反映市場重新評估評價水準與獲利預期，並非企業基本面出現實質惡化，他看好 AI 帶動的 5 大族群正接棒點火。

曾敏前認為，市場正從過去由投資主題帶動的階段，逐步轉向更重視企業獲利兌現能力的新階段。日股的 AI 基礎建設、資料中心、記憶體、高階零組件及相關供應鏈投資需求這 5 大族群依然穩健，但投資人如今更重視企業能否展現訂單成長、定價能力、獲利韌性及財測支持。在此環境下，能將強勁需求轉化為可持續獲利成長與資本報酬的企業，更較依賴題材熱度推動的公司具備優勢。

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日本企業持續在 AI 價值鏈中占據重要地位，包括記憶體、先進載板、被動元件、功率半導體、光學元件及工業自動化等領域。曾敏前指出，目前回檔較像是市場在經歷前期大幅上漲後，對過度擁擠部位進行重新平衡，而非終端需求趨勢出現反轉。

除了半導體供應鏈之外，隨著 AI 應用擴大，焦點正延伸至輸配電網路、散熱技術及資料中心等電力基礎設施與電機設備。同時，日本央行逐步推動貨幣政策正常化，有助提升銀行業淨利差與再投資收益，加上企業治理改革推動庫藏股與股利發放，使金融股與國防、基建及自動化設備相關類股成為資金輪動的新焦點。