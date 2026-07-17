鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-17 12:08

研調機構 Counterpoint Research 指出，2026 年第二季全球智慧型手機出貨量年減 11%，為 2013 年以來第二季最低水準。隨著記憶體供應持續趨緊，相關成本上升已成為影響本季智慧型手機市場的主要因素之一。

2026 年第二季 DRAM 與 NAND 價格持續上升。由於記憶體供應商優先滿足 AI 資料中心相關需求，消費性電子產品可取得的記憶體供應受到一定程度的影響。面對物料清單（Bill of Materials，BOM）成本增加，部分智慧型手機品牌廠商（OEM）調整產品售價，其中以入門及中階機種受到的影響較為明顯。

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Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 表示：「記憶體供應與成本已成為目前影響全球智慧型手機產業的重要因素。去年主要反映在零組件供應層面，目前則逐步延伸至終端需求。入門及中階機種占全球智慧型手機出貨量的多數，同時對 BOM 成本變化較為敏感，因此部分產品已難以維持過往的售價水準。」

Jain 進一步指出：「各家 OEM 已採取不同的因應方式，包括調整產品售價並承受部分利潤壓力、延長舊世代機種的銷售週期，以及透過促銷活動維持價格敏感型消費者的購買意願。部分廠商則減少新機推出數量或調整生產規模。」

「此外，中東地區的地緣政治情勢推升油價及運輸成本，也增加了智慧型手機供應鏈的成本壓力。全球經濟成長放緩、通膨及消費者信心轉弱等因素，則進一步影響價格敏感型市場的需求。」

三星於 2026 年第二季以 24% 的出貨市占率重返全球智慧型手機市場首位，並在前五大品牌中錄得最高年增幅。三星在印度及中東市場的表現相對穩健，主要受惠於產品供應較為充足、價格調整幅度相對有限，以及夏季促銷活動與旗艦機種需求的支撐。

Galaxy S26 系列出貨成長，帶動三星整體出貨表現，其中 Ultra 機型表現較為突出，主要受隱私顯示與 AI 功能需求帶動。此外，三星的垂直整合能力、持續擴展的 AI 產品布局及更新後的產品組合，也有助於緩解入門及中階市場需求轉弱所帶來的影響。

蘋果 2026 年第二季出貨量年增 3%，出貨市占率升至 20%，創歷年第二季新高，同時也是本季唯一未調高智慧型手機售價的主要 OEM。蘋果延續出貨成長走勢，主要受 iPhone 17 系列需求支撐；該系列仍是本季全球出貨量最高的智慧型手機產品，蘋果在多個主要市場的需求亦維持相對穩健。

相較之下，蘋果在中國市場的表現較為疲弱。儘管公司提前於「618」購物節前展開促銷活動，但由於今年的折扣幅度低於 2025 年同期，第二季出貨量仍較去年同期下滑。此外，在記憶體供應受限的情況下，零組件配置優先供應新一代機型，也對舊款 iPhone 的出貨造成一定影響。

受記憶體成本上升及市場波動加劇影響，小米、OPPO 及 vivo 於 2026 年第二季的出貨量均呈雙位數年減。由於三個品牌在入門及中階價格帶的產品布局較廣，受到的影響也相對明顯。面對價格上漲，部分消費者選擇延後購機、轉購舊世代機型，或延長現有裝置的使用週期。

小米透過精簡產品組合及放寬零售商融資條件，以穩定出貨表現，第二季全球出貨市占率達 12%。同時，小米在較高價位市場亦取得一定進展，主要由 Redmi Note 15 系列、Redmi K90 及小米 17 系列帶動。

OPPO 及 vivo 於 2026 年第二季分別位居全球第四及第五，出貨市占率分別為 11% 及 8%。vivo 面臨部分供應挑戰，加上近期價格調整使若干主力機型偏離原有的關鍵價格帶，進一步影響其出貨表現。

OPPO 在多個主要市場的需求亦相對疲弱。不過，A 系列及 Reno 系列維持一定銷售動能，部分緩解整體出貨量的下滑。整體而言，OPPO 仍持續受到入門市場成本上升及需求轉弱的影響。

前五大品牌之外，Google 及華為於 2026 年第二季的出貨量分別年增 16% 及 6%。Google 的成長主要由 Pixel 10 及 Pixel 10a 在成熟市場的表現帶動；華為則受 Mate 80 系列、Nova 15 及新推出的暢享 90 系列支撐。

展望 2026 年下半年，記憶體供應、零組件成本及總體經濟環境，仍將是影響智慧型手機市場的重要因素。Counterpoint Research 維持 2026 年全年全球智慧型手機出貨量年減約 14% 的預測，並預期記憶體供應短缺情況可能延續至 2027 年。

在此市場環境下，OEM 預計將持續優先考量產品價值與獲利能力，包括縮減低毛利機型、調整產品規格與儲存容量組合，以及增加整新機與舊世代機型的銷售，以維持對預算有限消費者的吸引力。