鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-03 16:34

泓德能源 (6873-TW) 今 (3) 日宣布，將持有之 ZEN Energy 股份轉換為 Superpower Fuels 及 ZEN Iron 股份，轉換完畢後，將持有兩家公司各自 30% 的股權。公司表示，透過引進澳洲當地控股公司 ZEF Holding 作為新投資人，將強化 ZEBRE 平台未來發展，後續將由公司與新股東共同推進既定資產開發與營運計畫。

泓德能源表示，ZEF Holding 股東包括 Future Group Investment Management (FGIM) 管理之基金，以及 Samuel Terry Asset Management、Income Asset Management 等機構。其中，FGIM 隸屬於 Future Group，為澳洲具代表性的道德與永續投資機構，管理資產規模逾 139 億澳元，長期聚焦永續投資與綠能產業發展。ZEF Holding 的加入，有助於 ZEBRE 強化與澳洲在地資本市場的連結，建立更長期穩健的資金基礎，支持後續資產開發、併購與營運推進。

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ZEBRE 平台具備實體資產基礎與明確開發進度，治理架構與營運模式維持獨立運作。旗下南澳 Solar River 大型光儲複合案場正與資料中心業者洽談長期合約，瞄準綠色算力與穩定低碳電力需求。

ZEBRE 旗下 Templers 儲能案場自商轉後，以單位裝置容量計算之市場收入曾連續四週位居南澳儲能市場第一；Dartmoor 儲能案場近日更取得南澳政府穩定能源可靠性機制 (FERM) 首輪長效儲能標案。

隨著 ZEBRE 平台持續推進長期合約與容量市場布局，將有助於提升收益穩定性、資產價值與融資可預期性。泓德能源也將結合 ZEBRE 平台再生能源與儲能資產，以及星星電力在電力交易與風險管理上的能力，推進目標規模約 2GW 之資料中心電力與碳管理方案，持續拓展澳洲在地合作及終端需求。

此外，關於泓德能源原持有 ZEN Energy 股權一事，相關股權正在辦理移轉，後續將依會計準則及相關法令規定辦理。泓德能源過去透過與 ZEN Energy 的合作，累積澳洲電力市場、儲能資產營運及在地開發經驗，並已逐步轉化為集團海外資產管理與電力市場服務能力。