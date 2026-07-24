鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-24 18:57

研調機構 Counterpoint Research 指出，全球摺疊式智慧型手機市場預計將於 2026 年成長 21% YoY。市場成長主要來自高階 Book 型摺疊手機需求持續增加、Android 陣營產品競爭升溫，以及蘋果 (AAPL-US) 預計首度進軍摺疊手機市場，帶動整體市場關注度與消費者接受度進一步提升。

Counterpoint Research 預估，三星 (005930-KS) 將持續保持全球摺疊手機市場龍頭地位，但市占率將由 2025 年的 40% 下滑至 32%。蘋果預計在首年即取得 25% 市占率，Huawei 則維持 24%，Motorola 與 HONOR 分別約為 8% 及 3%。

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隨著 AI 助理逐漸從對話互動進化至任務執行與跨 App 工作流程管理，智慧型手機的大螢幕與多工能力將變得更加重要。文件摘要、內容編輯、資訊整理及多應用程式協作等 AI 應用，都將受益於更大的顯示空間與更靈活的操作介面。

Counterpoint Research 研究副總監 Liz Lee 表示：「2026 年將成為摺疊手機市場的重要里程碑。Apple 的加入將提升整體市場能見度，並重新定義高階摺疊手機的競爭標準。不過，Samsung 仍具備產品成熟度、全球通路以及摺疊使用體驗等優勢。隨著 AI 功能逐漸走向多工與生產力應用，Book 型摺疊手機的大尺寸螢幕將展現更高的使用價值。」

在最新 Galaxy Unpacked 發表會中，三星推出 Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra 與 Galaxy Z Flip8 三款新機，進一步擴展摺疊手機產品線。其中，全新 Galaxy Z Fold8 採用更寬的螢幕比例，提供更適合閱讀、影音娛樂及 AI 多工操作的使用體驗。

Galaxy Z Fold8 Ultra 則延續旗艦定位，強化相機、效能與續航等硬體規格。此外，Samsung 持續深化 Galaxy AI 功能，包括 Now Brief、Now Nudge 及 Gemini 整合等 Agentic AI 應用，希望藉由更大的摺疊螢幕，提升跨 App 操作、多工處理及 AI 生產力體驗。

Counterpoint Research 首席分析師 Gerrit Schneemann 指出，Samsung 並未推出入門級 Fan Edition（粉絲版）機種，而是透過更完整的產品組合維持高階市場布局。雖然受到記憶體成本上升影響，新一代產品售價有所調整，但高階智慧型手機市場仍展現相對穩定的需求。