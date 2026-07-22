鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-22 18:45

研調機構 MWC 上海會後觀察指出，今年展會反映 AI 產業已正式進入商業化階段，競爭焦點正從模型能力，逐步轉向工作流程整合與商業化落地。AI 也開始全面影響終端裝置、電信營運模式以及網路基礎建設，帶動整個 AI 產業鏈的新一波轉型。

Counterpoint Research 觀察，今年 MWC Shanghai 最大的改變，在於 AI 不再只是單一應用程式中的功能，而是逐漸成為整個作業系統與使用介面的核心。

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包括 AI 手機、AI 眼鏡、AI PC 以及企業 AI 工具，都開始由 AI Agent 負責理解使用者需求，並跨越不同應用程式完成任務，例如整理會議紀錄、即時翻譯、搜尋資訊或控制智慧裝置，大幅降低使用門檻。

相較於過去聚焦模型能力，今年更多廠商選擇率先推出可實際使用的 AI 產品，再透過市場持續優化，展現中國 AI 產業更重視商業化速度與生態系建立的發展方向。

展場中另一項值得關注的趨勢，是 AI 開始深入各種高頻使用情境。 例如 AI 眼鏡提供即時翻譯與視覺辨識、智慧手機透過 AI 協助拍攝姿勢建議、企業 AI 裝置則直接整合會議紀錄、摘要與工作流程。這些產品未必展示最先進的 AI 模型，卻更容易解決使用者每天面臨的問題。

Counterpoint Research 分析師 Sanghoon Kim 認為，未來 AI 產品的競爭優勢將逐漸從模型能力，轉向是否能真正融入既有使用習慣，提升工作效率與平台黏著度。

除了終端裝置，今年展會另一項重要議題，是電信產業如何在 AI 時代創造新的營收來源。中國三大電信營運商已開始測試以 Token 為核心的 AI 服務模式，希望從過去依賴網路流量（Byte Traffic）收費，逐步發展 AI 推論、AI Agent 及企業 AI 服務等新型商業模式，避免未來僅扮演 AI 流量傳輸角色。 不過 Counterpoint Research 也指出，Token 商業模式仍處於早期發展階段，企業市場將比消費市場更容易率先採用，後續仍有待更多應用服務成熟。

隨著 AI Agent、智慧家庭、AI 眼鏡及機器人等應用快速發展，網路需求也出現明顯變化。過去網路設計主要強調下載速度，但 AI 應用更需要高速上傳、低延遲及高可靠性的雙向傳輸能力。同時，大量 AI 服務仍仰賴雲端運算，因此家庭寬頻、Wi-Fi 7 及未來 Wi-Fi 8 等技術的重要性持續提升。

未來 AI 競爭不僅發生在終端裝置，更將延伸至網路基礎建設與服務品質，電信商、設備商及網通供應鏈都將迎來新的成長機會。