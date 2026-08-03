鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-03 21:12

近期台股因波動劇烈，包括立委及市場高度關注，證交所、櫃買中心今 (3) 日下午分別緊急召開記者會，宣布修改含處置期間長短、撮合頻率等規則，新制於本 (8) 月 10 日起實施。櫃買今日也公告 1 檔處置股旭然 (4556-TW)，因處置期間屬新舊制交替期，原自明 (4) 日起處置至 8 月 17 日，現因新制而可在 8 月 10 日提前解除處置交易。

處置期縮短 首檔櫃買處置股適用新制將提前至8/10出關。(鉅亨網資料照)

據證交所、櫃買公告，處置制度於 30 年以來首次變革，處置天數與撮合時間大幅鬆綁。其中，第一、第二次遭列處置的個股，其處置期間原為 10 個營業日，將縮短至 5 日，至於當沖占比較高的個股則為 7 日；撮合也從原定每 5 分鐘或 20 分鐘撮合一次，縮短為每 2 分鐘一次。

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因市場新制將於 8 月 10 日上路，期間若仍處於處置期間股票，若於 8 月 10 日前已處置滿 5 日 (或當沖加重者滿 7 日)，則自 8 月 10 日起直接解除處置。

其中因櫃買中心今日公告新增處置股旭然，因最近 6 個交易日累積最後成交價跌幅達 40.8%，而遭列處置股。但因旭然處置期間剛好跨越新舊制交替，原訂舊制自 8 月 4 日起將處置至 8 月 17 日限制，因符合新制處置滿 5 個營業日規定，而提前於 8 月 10 日解除，成為首檔受惠於處置新制的個股。