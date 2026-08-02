鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-02 15:15

政府推動 AI 賦能百工百業政策，不僅帶動台灣科技硬體與供應鏈升級，更讓人工智慧無痛深入食衣住行育樂與醫療等庶民日常。從凌波科技的智慧瓦斯液位偵測、傳接球實驗室的手機揮棒分析、您好健康打造的 AI 數位醫師，到鈺立微的自主移動機器人與律芯科技的智慧座艙晶片，這 5 大生活場景見證了科技不再只是冰冷代碼，而是化身為有溫度的暖科技，實踐技術服務於人的最終願景。

近年經濟部產業發展署積極推動 AI 賦能百工百業政策，聚焦於產業整體發展及企業 AI 升級。其中，產發署電子資訊產業組的核心任務在於強化 AI 硬體供應鏈與推動 AI 跨域應用，一方面協助新興企業實現產品落地與市場驗證，另一方面輔導傳統製造業導入智慧化工具、優化既有製程。隨著政策發酵，從商業場域到庶民生活，各界皆深刻感受到 AI 帶來的實質轉變。

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綜觀 AI 的各個層面，日常生活場景對大眾而言往往最有感。從產業發展署揭露的廠商產品中，不難發現 AI 在食衣住行育樂、城市安全及醫療服務領域的多元應用。

以瓦斯服務為例，無論是用戶或傳統瓦斯行，最難掌握的往往是瓦斯用盡的時間。「凌波科技」透過 AIoT 液位偵測結合燃氣智慧管理平台，讓瓦斯行從被動等待叫貨，轉為主動掌握用量、妥善安排訂單與配送路線，不僅減少人力與無效趟次，也促使傳統民生服務邁向數據化營運。

在棒球運動方面，過去需依賴高價雷達與專業設備取得的訓練數據，現在也能輕鬆裝進手機。「傳接球實驗室」開發的 b4-app，結合 AI 與電腦視覺技術，透過 iPhone 鏡頭即時分析擊球初速、仰角、揮棒軌跡及生物力學，讓科學化訓練從職業球隊普及至一般大眾，開拓運動科技市場。

面對診所人力吃緊與民眾快速取得可信資訊的需求，「您好健康」推出 Amedi 系統，協助建立專屬的 AI 醫師數位分身，提供全天候線上互動、資訊說明、預約連結與自動諮詢。業者特別強調，AI 並非意圖取代醫師，而是分擔以往瑣碎溝通與制式流程，讓醫師量能更專注於專業診療，並提升健康諮詢服務的近便性。

在餐飲服務場域，AI 也從單純的移動功能升級為具備視聽能力的智慧應用。「鈺立微」採用國產技術打造自主移動機器人平台，整合 3D 感測、邊緣 AI 與雲端協作，形塑出能靈活適應動態環境的 AI 侍酒師。該機器人具備 1.6 公尺內的安控煞停與避障功能，並擁有辨識熟客的臉部偵測系統，正確率超過 90%，讓機械化服務展現出溫暖的人情味。

此外，開車時經常被忽略的疲勞元凶之一，便是持續不斷的低頻噪音。「律芯科技」成功研發全台灣首顆智慧座艙多模態感測融合 AI 晶片，運用邊緣 AI 即時分析噪音或警示音。該晶片在主動抵銷噪音的同時，還能整合影像與生理數據，精準偵測駕駛的疲勞狀態與情緒變化，在高壓情境下引導放鬆、分心時提升專注力，藉此即時調節駕駛身心。