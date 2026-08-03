鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-03 20:03

交通部觀光署今 (3) 日公布「114 年來台旅客消費及動向調查」結果，去 (2025) 年來台旅客共計 857 萬 4,547 人次，較 2024 年增 9.12％，旅客在台觀光總支出為 110.33 億美元（約新台幣 3,438.57 億元），較 2024 年增加 10.02%，消費水準成長速度高於旅客人次成長 0.9 個百分點，以美國旅客每人每日消費 242.84 美元最高。

2025來台旅客觀光支出年增1成，美國觀光客日均消費242美元最高。(鉅亨網資料照)

觀光署表示，據調查顯示，來台旅客持續成長的同時，觀光產值及市場效益同步提升，客源結構也持續朝多元化發展，台灣觀光正逐步由追求人次規模，邁向兼顧品質、效益及市場價值的新階段。

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數據顯示，去年來台觀光客，平均每人每日消費 185.14 美元，較 2024 年增加 1.26%、平均停留 6.95 夜，來台旅客在持續成長的同時，觀光產值及市場效益同步提升，客源結構也持續朝多元化發展，

觀光署表示，本次調查揭示五大趨勢，包括「旅遊決策提前」、「自由行持續深化」、「體驗型消費成長」、「旅遊內容持續深化」及「多元市場共同支撐觀光成長動能」，反映國際旅客來臺旅遊型態、消費模式及市場結構持續轉變，也反映臺灣觀光競爭力已逐步由景點吸引，延伸至文化特色、生活體驗、服務品質及市場經營能力。

調查中也發現，去年國際旅客平均於出發前 46.74 天開始規劃來台旅程，較 2024 年提早 5.69 天；純自由行旅客比例達 76.4%，為主要旅遊型態。影響旅客最終來臺決策的重要資訊來源，以個人遊記 67.58%、旅客評論 59.31% 居前，顯示真實旅遊經驗分享及社群口碑，已成為國際旅遊市場競爭的重要關鍵，代表國際觀光競爭已由旅遊期間，提前至旅客行前決策階段。

觀光署說，不同旅遊目的展現不同觀光價值，以度假、休閒及遊憩為目的的旅客仍是來台旅遊的重要基礎；而國際會議及展覽旅客平均每人每日消費 274.51 美元、業務旅客 235.38 美元，均高於整體平均 185.14 美元，展現高附加價值。

值得注意的ˊ，國際會議及展覽旅客平均每人每日娛樂支出 13.59 美元，較前年 9.57 美元成長 42%，顯示會展旅客除參與會議展覽外，也逐步投入更多文化、休閒及地方體驗，帶動整體觀光效益提升。

以客源來看，去 (2025) 年度日本為最大單一客源市場，占 17.3%；區域市場觀察，新南向主力 7 國占來台旅客 30.07%，全年觀光總支出達 37.25 億美元，占整體觀光總支出 33.76%，為各區域之首。